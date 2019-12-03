Рада одобрила изменения в систему администрирования акциза на топливо

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта с технико-юридическими правками №2317 в первом чтении проголосовали 307 народных депутатов.
Как отметила перед голосованием нардеп Нина Южанина, законопроект содержит лоббистскую норму в пользу единственного производителя авиационного топлива в Украине – "Укртатнафты" Игоря Коломойского, после чего депутаты отказались от голосования за закон в целом и направили его на подготовку ко второму чтению по сокращенной процедуре.
Согласно пояснительной записке, основной целью документа указано совершенствование работы системы электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового (СЭАРПСЕ) и упрощение условий лицензирования для субъектов хозяйствования.
Законопроектом, в частности, пересмотрены сроки и порядок применения штрафных санкций за нарушение правил учета, производства и обращения топлива или спирта этилового на акцизных складах.
При этом предусмотрено публиковать на сайте Налоговой службы информации о акцизных складах, зарегистрированных в системе.
Также определены случаи, в которые составляются сводные акцизные накладные и изменен срок для их регистрации до 15 календарных дней.
При этом предоставлена возможность предприятиям розничной торговли самостоятельно выбирать способ составления акцизных накладных при отпуске через колонки (ежедневный или сводный).
Также отменено требование по обустройству уровнемерами-счетчиками резервуаров на производство горючего при очистке коксового газа, уточнено количество и виды признаков для акцизных накладных для облегчения учета и систематизации использованных объемов горючего.
Законопроектом также предусмотрена возможность оформления векселя для бензинов авиационных со сроком погашения до 270 дней и возможность "Укртатнафте" осуществлять поставки горючего для реактивных двигателей не с выдачей налогового векселя, а по заявке на пополнение объемов остатка горючего.
Кроме того, перенесен срок введения в систему сопоставления показателей расходомеров и СЭАРПСЕ на 1 июля 2020 года и предоставлена возможность составления расчетов корректировки к акцизным накладным для исправления ошибочных реквизитов получателя.
Законопроектом приравнено к собственному потребления использования горючего для заправки транспортных средств по договорам подряда.
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Как сообщалось, в июне президент Владимир Зеленский одобрил внесение изменений в закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий", отсрочив вступление в силу нормы о штрафах за отсутствие лицензий для складов топлива с 1 июля до 31 декабря 2019 года.
Законом усовершенствована работа системы электронного администрирования реализации полного и спирта этилового (СЕАРПСЕ) и упрощены условия лицензирования для субъектов хозяйствования.