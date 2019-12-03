Рада одобрила изменения в систему администрирования акциза на топливо

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта с технико-юридическими правками №2317 в первом чтении проголосовали 307 народных депутатов.

Как отметила перед голосованием нардеп Нина Южанина, законопроект содержит лоббистскую норму в пользу единственного производителя авиационного топлива в Украине – "Укртатнафты" Игоря Коломойского, после чего депутаты отказались от голосования за закон в целом и направили его на подготовку ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Согласно пояснительной записке, основной целью документа указано совершенствование работы системы электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового (СЭАРПСЕ) и упрощение условий лицензирования для субъектов хозяйствования.

Законопроектом, в частности, пересмотрены сроки и порядок применения штрафных санкций за нарушение правил учета, производства и обращения топлива или спирта этилового на акцизных складах.

При этом предусмотрено публиковать на сайте Налоговой службы информации о акцизных складах, зарегистрированных в системе.

Также определены случаи, в которые составляются сводные акцизные накладные и изменен срок для их регистрации до 15 календарных дней.

При этом предоставлена ​​возможность предприятиям розничной торговли самостоятельно выбирать способ составления акцизных накладных при отпуске через колонки (ежедневный или сводный).

Также отменено требование по обустройству уровнемерами-счетчиками резервуаров на производство горючего при очистке коксового газа, уточнено количество и виды признаков для акцизных накладных для облегчения учета и систематизации использованных объемов горючего.

Законопроектом также предусмотрена возможность оформления векселя для бензинов авиационных со сроком погашения до 270 дней и возможность "Укртатнафте" осуществлять поставки горючего для реактивных двигателей не с выдачей налогового векселя, а по заявке на пополнение объемов остатка горючего.

Кроме того, перенесен срок введения в систему сопоставления показателей расходомеров и СЭАРПСЕ на 1 июля 2020 года и предоставлена ​​возможность составления расчетов корректировки к акцизным накладным для исправления ошибочных реквизитов получателя.

Законопроектом приравнено к собственному потребления использования горючего для заправки транспортных средств по договорам подряда.

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Как сообщалось, в июне президент Владимир Зеленский одобрил внесение изменений в закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий", отсрочив вступление в силу нормы о штрафах за отсутствие лицензий для складов топлива с 1 июля до 31 декабря 2019 года.

Законом усовершенствована работа системы электронного администрирования реализации полного и спирта этилового (СЕАРПСЕ) и упрощены условия лицензирования для субъектов хозяйствования.