Набсовет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения Кравцова на следующей неделе, – Криклий (обновлено)

Об этом заявил Криклий в комментарии Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Господин Кравцов проинформировал меня, как министра инфраструктуры, что обращается к набсовету с просьбой провести внеплановое собрание, где хочет чтобы рассмотрели результаты деятельности его как главы правления и членов его команды. А также рассмотрели вопрос его увольнения", – заявил Криклий.

Он также напомнил, что министерство часто получает просьбы уволить Кравцова, в частности от профильных профсоюзов.

"Ждем, что на следующей неделе набсовет рассмотрит этот вопрос", – отметил министр.

В свою очередь Кравцов заявил, что сам инициировал рассмотрение вопроса эффективности его работы на должности главы правления "Укрзализныци" набсоветом компании.

"Мы инициируем внеочередной отчет топ-менеджмента перед наблюдательным советом. По его результатам руководство компании будет готово к любому решению со стороны наблюдательного совета, но подчеркну: все должно быть исключительно в рамках процедуры", – написал глава компании на своей странице в сети Facebook.

Кравцов подчеркнул, что вопросы назначения руководителя "Укрзализныци", оценка его работы и увольнения относятся к компетенции исключительно членов наблюдательного совета компании.