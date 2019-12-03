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03.12.19 20:06

Набсовет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения Кравцова на следующей неделе, – Криклий (обновлено)

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий ожидает, что наблюдательный совет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения главы правления компании уже на следующей неделе.

Набсовет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения Кравцова на следующей неделе, – Криклий (обновлено)

Об этом заявил Криклий в комментарии Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Господин Кравцов проинформировал меня, как министра инфраструктуры, что обращается к набсовету с просьбой провести внеплановое собрание, где хочет чтобы рассмотрели результаты деятельности его как главы правления и членов его команды. А также рассмотрели вопрос его увольнения", – заявил Криклий.

Он также напомнил, что министерство часто получает просьбы уволить Кравцова, в частности от профильных профсоюзов.

"Ждем, что на следующей неделе набсовет рассмотрит этот вопрос", –  отметил министр.

В свою очередь Кравцов заявил, что сам инициировал рассмотрение вопроса эффективности его работы на должности главы правления "Укрзализныци" набсоветом компании.

"Мы инициируем внеочередной отчет топ-менеджмента перед наблюдательным советом. По его результатам руководство компании будет готово к любому решению со стороны наблюдательного совета, но подчеркну: все должно быть исключительно в рамках процедуры", – написал глава компании на своей странице в сети Facebook.

Кравцов подчеркнул, что вопросы назначения руководителя "Укрзализныци", оценка его работы и увольнения относятся к компетенции исключительно членов наблюдательного совета компании.

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