Набсовет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения Кравцова на следующей неделе, – Криклий

Об этом заявил Криклий в комментарии Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Господин Кравцов проинформировал меня, как министра инфраструктуры, что обращается к набсовету с просьбой провести внеплановое собрание, где хочет чтобы рассмотрели результаты деятельности его как главы правления и членов его команды. А также рассмотрели вопрос его увольнения", - заявил Криклий.

Он также напомнил, что министерство часто получает просьбы уволить Кравцова, в частности от профильных профсоюзов.

"Ждем, что на следующей неделе набсовет рассмотрит этот вопрос", - отметил министр.