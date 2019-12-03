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03.12.19 20:06

Набсовет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения Кравцова на следующей неделе, – Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий ожидает, что наблюдательный совет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения главы правления компании уже на следующей неделе.

Набсовет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения Кравцова на следующей неделе, – Криклий

Об этом заявил Криклий в комментарии Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Господин Кравцов проинформировал меня, как министра инфраструктуры, что обращается к набсовету с просьбой провести внеплановое собрание, где хочет чтобы рассмотрели результаты деятельности его как главы правления и членов его команды. А также рассмотрели вопрос его увольнения", - заявил Криклий.

Он также напомнил, что министерство часто получает просьбы уволить Кравцова, в частности от профильных профсоюзов.

"Ждем, что на следующей неделе набсовет рассмотрит этот вопрос", - отметил министр.

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