Рада отменила государственную монополию на производство спирта

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №2300 во втором чтении проголосовали 284 народных депутата.
Законом предусмотрено отменить государственную монополию на производство спирта с 1 января 2020 года, предоставив возможность осуществлять осуществление деятельности по производству спирта субъектам хозяйствования любой формы собственности при условии получения соответствующей лицензии, а также ввести полную либерализацию экспорта спирта из Украины.
При этом законом предусмотрены ограничения на импорт спирта – до 2024 года право ввозить спирт этиловый будут иметь только государственными предприятиями (организациями), специально уполномоченными на это Кабинетом министров.
В этой связи до 1 января 2024 года производство алкогольных напитков для реализации на территории Украины будет осуществляется исключительно из украинского спирта.
Кроме того, с 1 июля 2021 года разрешается ввод в эксплуатацию и выдача разрешений на строительство новых предприятий по производству этилового спирта.
При этом лица, которые приобрели имущество Государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности (Государственное предприятие "Укрспирт"), а также предприятия концерна "Укрспирт" или заключили договор в рамках государственно-частного партнерства в отношении такого имущества, должны сохранить вид деятельности и не менее 70% работников, задействованных в производстве по состоянию на 1 января 2020 года, до 1 июля 2021 года.
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Также законом запрещается участие в приватизации, аренде государственных предприятий - производителей спирта резиденты иностранного государства - агрессора, подконтрольные или действующие в их интересах лица.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 июля 2020 года.
Как сообщалось, по оценке Минэкономики, приватизацию заводов ГП "Укрспирта" планируется завершить до 1 июля 2021 года, поступления от продажи оцениваются в 2-3 млрд грн.