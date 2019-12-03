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03.12.19 19:13

Зеленский анонсировал запуск госпрограммы дешевых кредитов для малого бизнеса. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск государственной программы дешевых кредитов для развития малого бизнеса.

Зеленский анонсировал запуск госпрограммы дешевых кредитов для малого бизнеса. ВИДЕО

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передат БизнесЦензор со ссылкой на Українськi Новини.

"Мы запускаем новую государственную программу "Возвращайся и оставайся". Первый этап - доступные кредиты для собственного дела для тех, кто хочет начать или расширить собственный бизнес", - сказал Зеленский.

По его словам, программа предусматривает кредит в сумме 1,5 млн грн сроком на 5 лет по ставкам 5% для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места.

Кредит будет выдаваться по ставке 7% для нового или действующего бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает рабочие места.

В то же время при приеме нового работника за каждого сотрудника ставка будет снижаться на 0,5%.

Кредит по ставке 9% будет предусмотрен для тех, кто имеет выручку от 25 млн до 50 млн грн и хочет расширить собственное дело.

Зеленский также отметил, что в ближайшее время будет обнародована более детальная информация об условиях и механизмах программы.

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