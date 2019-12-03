Аварийная служба "Запорожгаза" получила 42 тысячи обращений жителей

Как сообщает пресс-служба компании, около 80% случаев были связаны с утечками газа, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, больше всего вызовов поступает в отопительный сезон. Обычно их количество увеличивается более чем на 20%. Это объясняется тем, что клиенты начинают использовать газовые приборы для обогрева помещений, вмешиваются в конструкцию газовых приборов, а также ненадлежащим состоянием внутридомовых сетей.

"Каждый день в аварийную службу АО "Запорожгаз" за помощью обращается около 100 клиентов. Большинство аварийных ситуаций возникает из-за того, что люди самостоятельно меняют, переставляют, ремонтируют газовое оборудование, вмешиваются в его работу. Хотя выполнять газоопасные работы, без риска для окружающих, имеют право только работники специализированных организаций", – отметил главный инженер АО "Запорожгаз" Виталий Нестеренко.

Значительное количество обращений клиентов компании касается утечек газа на внутридомовых сетях. Однако обязанность по их регулярному обслуживанию возложена на владельцев или совладельцев многоквартирных домов. С начала 2019 эта услуга является рыночной и может предоставляться специализированными организациями. При этом, выезды на аварийные вызовы потребителей, по-прежнему осуществляет только АО "Запорожгаз".

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В компании подчеркивают, что скорость и качество реагирования специалистов аварийно-диспетчерской службы в экстренных ситуациях зависит от уровня их профессионального мастерства.

"Поэтому работники "Запорожгаза" постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки в реальных условиях, принимают участие в смотрах-конкурсах АДС, а также в тренировочных учениях с другими службами экстренного реагирования", – отмечают в компании.