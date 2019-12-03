Цены на рынке электроэнергии вновь обновили исторический минимум

Об этом свидетельствует информация госпредприятия "Оператор рынка", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Снижение по сравнению с предыдущим днем поставки составило 17%.

По итогам торгов электроэнергией на 4 декабря объем купли продажи составил 120,79 тыс. МВт-ч, заявленный объем продажи – 168,16 тыс. МВт-ч, заявленный объем покупки – 120,8 тыс. МВТ-ч.

В свою очередь средневзвешенная цена электрической энергии в торговой зоне "Бурштынский остров" составила в этот день 1 789,36 грн за МВт-ч при объеме купли-продажи в 7,65 тыс. МВт-ч. Заявленный на продажу объем составил 13,56 тыс. МВт-ч, покупки – 16,4 тыс. МВт-ч.

Как сообщалось, предыдущая минимальная средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в ОЭС была зафиксирована по результатам торгов с периодом поставки на 1 декабря.