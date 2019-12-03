"Укрспирт" за девять месяцев получил 81% запланированной прибыли

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно обнародованным результатам внепланового аудита ГП (за 2018 год - девять месяцев 2019 года), доходы "Укрспирта" за девять месяцев текущего года составили 1,24 млрд грн, или 89% от плана.

В 2018 году "Укрспирт" получил 21,61 млн грн чистой прибыли (60% от плана) и доход в размере 1,86 млрд грн (76% от плана), отмечается в аудиторском отчете.

Кроме того, в ходе аудита было определено, что предоставление скидок госпредприятием на цену на спирт было непрозрачным из-за чего "Укрспирт" недополучил 119,78 млн грн.

"Укрспирт" в 2018 году направил на содержание 15 неработающих предприятий 112,36 млн грн, за девять месяцев 2019 года - 80,19 млн грн.

В течение 2018 года - девяти месяцев 2019 года аудиторы зафиксировали сверхнормативное потребление топливно-энергетических ресурсов отдельными заводами на общую сумму 19 млн грн. Также было установлено завышение стоимости закупки зерновых культур для производства спирта на общую сумму 8,17 млн грн.

Помимо этого приказами ГП были премированы работники заводов при невыполнении норм месячного плана от 40% до 99% на общую сумму 53,5 млн грн.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины в декабре 2018 года признал в действиях госпредприятия "Укрспирт" нарушение в виде злоупотребления монопольным положением путем установления дискриминационных условий продажи его продукции третьим лицам и наложил штраф в размере 33 млн грн.

"Укрспирт" оспаривает законность решения АМКУ о штрафе в судовом порядке.

Госпредприятие "Укрспирт" - крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. Находится в управлении Министерства экономического развития и торговли.

Общая производственная мощность ГП - более 36 млн дал в год.

Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.