БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
03.12.19 20:36

Гончарук анонсировал введение оценки эффективности глав областных администраций

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал введение ключевые показатели эффективности (КРІ) деятельности руководителей областных государственных администраций с 2020 года.

Гончарук анонсировал введение оценки эффективности глав областных администраций

Об этлом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Со следующего года вводим KPI (ключевые показатели эффективности) деятельности руководителей ОГА", - написал Гончарук.

Он отметил, уже разработана система оценки показателей работы глав ОГА.

"Эффективная работа госаппарата и системный мониторинг деятельности сотрудников - один из пунктов нашей Программы деятельности. Мы дадим возможность научиться и получить новые компетенции тем, кто этого хочет. Но если госслужащий показывает низкие результаты и не хочет учиться, ему придется попрощаться со службой. Госдолжность не должна быть местом, где работник просто ждет пенсии и пользуется льготами", - подчеркнул Гончарук.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100