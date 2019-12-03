Рада одобрила процедуру привлечения депутатов к уголовной ответственности

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2237 в первом чтении проголосовали 253 народных депутата.

Законопроектом предлагается привести положения законодательных актов в соответствие с внесенными в сентябре в Конституцию изменениями для реализации отмены депутатской неприкосновенности.

Документом предложено внести изменения и дополнения в Уголовный процессуальный кодекс, которыми предусмотреть возможность внесения в Единый реестр досудебных расследований сведений, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления народным депутатом, исключительно генпрокурором (или лицом, исполняющим его обязанности).

Также предложено установить, что о подозрении нардепу сможет сообщать генпрокурор, его заместитель или руководитель областной прокуратуры.

Читайте также: Рада сняла неприкосновенность с народных депутатов c 1 января

Кроме того, законопроект предложено определить, что ходатайство о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также о применении других мер, в том числе негласных следственных (розыскных) действий, которые ограничивают права и свободы народного депутата, рассмотрение которых отнесено к полномочиям следственного судьи, должны быть согласованы генеральным прокурором.

При этом рассмотрение таких ходатайств будет осуществлять следственный судья апелляционного суда в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования, а в уголовных процессах по преступлениям, отнесенным к подсудности Высшего антикоррупционного суда, - следственный судья Высшего антикоррупционного суда, с возможностью обжалования соответствующих решений.

Проектом предлагается также внести изменения в закон "О статусе народного депутата Украины", согласно которым народные депутаты не будут нести юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Документом также предлагается исключить статьи 218-221 регламента Верховной Рады, которыми регулируется порядок внесения и рассмотрения парламентом представлений о предоставлении согласия на привлечение народного депутата Украины к уголовной ответственности, задержания или ареста.

Как сообщалось, 11 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины", принятый Верховной Радой 3 сентября 2019.

Согласно закону, статья 80 Конституции излагается в новой редакции, которая не содержит положений о том, что народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность и они не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.