"Криворожгаз" зафиксировал 1400 случаев незаконного использования газа

Как сообщает пресс-служба компании, в том числе обнаружено 99 случаев несанкционированной врезки в систему газоснабжения, передает БизнесЦензор.

За потребленный, но неоплаченный газ нарушители должны заплатить более 18 млн грн доначисленных убытков. В среднем, по каждому факту нарушения доначисляется более 27 тыс. грн.

"В первую очередь потребители должны понимать, что несанкционированное вмешательство в работу газовых сетей не только противозаконно, но и несет угрозу жизни и здоровью окружающих", – отметил главный инженер АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

Кроме того, был обнаружен 401 факт вмешательства в работу газового счетчика бытовыми потребителями, доначисления по этим случаям составили более 13 млн грн.

В компании подчеркнули, что эти начисления не является штрафами, это доначисления за ранее использованный, но неоплаченный газ.

"Экспертизы газовых счетчиков потребителей проводятся с участием независимых экспертов метрологии и стандартизации. Если вмешательство в работу счетчика комиссией не подтверждено, потребитель не оплачивает стоимость экспертизы. Оплата убытков за несанкционированное использование газа и стоимость экспертизы счетчика осуществляется только при подтверждении факта кражи газа", – напомнили в компании.

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Кроме того, в декабре 2018 года НКРЭКУ были внесены изменения в Кодекс ГРС. Согласно изменениям, за вмешательство в работу счетчика с просроченным сроком поверки потребителю, кроме стоимости экспертизы, придется оплатить убытки за несанкционированное использование газа. То есть независимо от того, просрочен ли срок поверки счетчика, нарушители должны оплатить стоимость экспертизы – более 3 тыс. грн и убытки за незаконное использование газа. Размер убытков рассчитывается в каждом случае индивидуально.

Напомним, основной сферой деятельности АО "Криворожгаз" является распределение природного газа. На сегодняшний день уровень газификации города составляет 98%. Природный газ получают около 290 тысяч семей и 749 предприятий, учреждений и организаций.