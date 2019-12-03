Рада одобрила закон о борьбе с уклонением от уплаты налогов

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1210 в первом чтении со второй попытки проголосовали 232 народных депутата.

В пояснительной записке к документу, целью его принятия указано введение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементация норм, предусмотренных Планом противодействия практикам размывание налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).

Кроме того, предлагается усовершенствовать процедуру обжалования решений контролирующих органов путем создания Апелляционной комиссии по вопросам рассмотрения жалоб налогоплательщиков.

Законопроектом предлагается предусмотреть в Налоговом кодексе внедрение концепции налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний на уровне контролирующего лица, а также определить условия налогообложения такой прибыли в Украине.

При этом контролирующие лица будут обязаны подавать отчет о контролируемых иностранных компаниях в контролирующий орган одновременно с представлением годовой декларации об имущественном состоянии и доходах (налоговой декларации) за соответствующий календарный год.

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Также законопроект предусматривает уточнение порядка учета процентов, выплачиваемых по кредитам, займам и другим долговым обязательствам, а именно – распространить ограничения по учету таких процентов по кредитам, займам и другим долговым обязательствам, в то числе полученным от связанных лиц.

Законопроект также предусматривает внедрение трехуровневой структуры документации для международных групп компаний, которая включает в себя документацию по трансфертному ценообразованию (локальный файл), глобальную документацию (мастер-файл) и отчет в разрезе стран (country-by-country reporting).

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время компании подают контролирующим органам только документацию по трансфертному ценообразованию (local file) - отчет о контролируемых операциях. Таким образом, налоговые органы имеют только ограниченную информацию о деятельности налогоплательщика и не могут оценить общий размер прибыли и ее распределение в пределах группы компаний.

Кроме того, предусмотрено уточнение критериев признания лиц связанными, внедрение концепции налогообложения приравненных к дивидендам платежей, а также введение в Налоговом кодексе принципа виновной ответственности налогоплательщика за налоговые правонарушения.

Законопроектом также предложено реформирование пени: пеню предлагается рассматривать не как штрафную санкцию, а как средство дисконтирования денег во времени.

"Принятие этого законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет за счет повышения прозрачности международных транзакций субъектов хозяйствования и предотвратить использование агрессивных схем налогового планирования", – отмечается в пояснительной записке к документу.