"Укрэнерго" выдало первые свидетельства поставщикам вспомогательных услуг

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

Документы подтверждают техническое соответствие оборудования объектов требованиям, необходимым для предоставления вспомогательных слуг, в частности соответствие требованиям по поддержке автоматических и ручных резервов возобновления частоты (аРВЧ и рРВЧ), а также к резервам замещения (РЗ) в энергосистеме.

Днепровская ГЭС-1 прошла полную процедуру испытания оборудования на соответствие Кодексу системы передачи по части вспомогательных услуг. Ее максимально возможная установленная мощность на услуги аРВЧ – 183 МВт, услуги рРВЧ – 495 МВт.

Кураховская ТЭС получила свидетельство по декларативному принципу, предусмотренному постановлением национального энергетического регулятора (от 5 ноября 2019 года №2267). В частности, свидетельство было выдано на основании декларативных данных электроустановки о ее способности предоставлять услуги по обеспечению р РВЧ и РЗ. К этому времени оборудование станции должно пройти соответствующие испытания в полном объеме. Согласно свидетельству, максимально возможная установленная мощность Кураховской ТЭС на услуги рРВЧ и РЗ - по 415 МВт.