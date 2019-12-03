Минэкономики предложило увеличить отпуск за свой счет до 30 дней, – Милованов

Об этом на брифинге о реформировании сферы занятости населения заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Сейчас максимальный срок отпуска за свой счет - 15 дней, мы предлагаем 30 дней. На самом деле мы предлагаем людям идти в отпуск за свой счет, когда они этого хотят", - сказал Милованов.

Милованов заявил, что сокращение срока пребывания на больничном является мифом.

"Еще один миф - сокращение больничных и отпуска за свой счет. Такое не предлагается. Больничные мы планируем оставить также до четырех месяцев, как и сейчас", - пояснил министр.