Продажи коммерческих авто в Украине с начала года снизились на 6%

Об этом сообщает Укравтопром, передает БизнесЦензор.

В лидерскую пятерку месяца вошли следующие бренды:

на первом месте Renault с результатом 216 зарегистрированных авто. По сравнению с прошлым годом, ноябрьский показатель увеличился на 30%;

второе место у Fiat, регистрации которого выросли на 14% относительно ноября 2018 года. Свои первые номера в прошлом месяце получили 142 авто этой марки;

регистрации Volkswagen подросли на 2%, до 89 единиц, что позволило этому бренду занять третью строчку рейтинга;

на четвертом месте Ford – 81 штука (+4%);

на пятом месте Mercedes-Benz, несмотря на то, что ноябрьские регистрации Mercedes-Benz упали на 43% от прошлогоднего результата, - 62 зарегистрированные авто.

Всего с начала года украинский парк коммерческих автомобилей пополнили 10,8 тыс. новых машин, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.