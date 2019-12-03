БизнесЦензор

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03.12.19 16:23

Продажи коммерческих авто в Украине с начала года снизились на 6%

В ноябре в Украине было зарегистрировано 1007 новых коммерческих автомобилей, что на 10 штук меньше, чем годом ранее.

авто

Об этом сообщает Укравтопром, передает БизнесЦензор.

В лидерскую пятерку месяца вошли следующие бренды:

Всего с начала года украинский парк коммерческих автомобилей пополнили 10,8 тыс. новых машин, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

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