В Запорожском регионе 3 тысячи потребителей смогут управлять запасом газа на зиму онлайн

Как сообщает пресс-служба компании, в целом клиенты "Запорожгаз сбыта" в рамках акции "Твоя энергонезависимость" купили более 3 млн кубометров газа, передает БизнесЦензор.

Теперь они могут самостоятельно определяться, когда с максимальной выгодой использовать купленный зимний запас газа. Для этого в "Личном кабинете" на 104.ua необходимо выбрать период для использования газа из запаса, а также его долю в общем объеме потребления за месяц (в диапазоне от 0 до 100%).

"В случае расчета по акционной цене потребителю необходимо будет оплатить только услуги по доставке газа (распределение и транспортировка). Стоимость этих услуг, а также остаток предоплаченного газа по акции отображаться в ежемесячном счете за использованное топливо как в "Личном кабинете" онлайн на сайте 104.ua, так и при получении печатной платежки", –пояснил директор ООО "Запорожгаз сбыт" Владислав Витютин.

Руководитель компании напомнил, что потребителям, которые воспользовались акцией, важно обязательно ежемесячно передавать показания счетчика газа для корректного осуществления учета потребленного газа.

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При этом для участников акции, которые не сделают заявки на управление запасом газа, действуют обычные условия акции: они по умолчанию получат газ из запаса в те месяцы, когда его цена окажется ниже цены ПСО, установленной для других потребителей.

Те клиенты, которые хотят воспользоваться своим газовым запасом, но не имеют "Личного кабинета" на сайте 104.ua, должны обратиться в Центры обслуживания клиентов или отделение газовой компании в населенном пункте, где проживают. В период с 1-го по последнее число каждого месяца можно сформировать заявку на использование заказанного газа вместе с менеджером управления клиентского сервиса.