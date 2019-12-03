БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
03.12.19 15:53

Отмену военного сбора рассмотрят при разработке налоговой реформы, – Маркарова

Вопрос продления или отмена военного сбора будет рассматриваться при разработке комплексной налоговой реформы, анонсированной на весну 2020 года.

Отмену военного сбора рассмотрят при разработке налоговой реформы, – Маркарова

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Отмена или продление военного сбора – это один из вопросов, который будет рассматриваться при подготовке комплексной налоговой реформы", – сказала Маркарова.

При этом министр отметила, что это один из налогов с простым администрированием и причины его введения остаются актуальными.

"Наши расходы на оборону и безопасность остаются высокими – 3% и 5,4% от ВВП соответственно, поэтому причины введения налога до сих пор актуальны", – указала Маркарова.

Ранее народный депутат от партии "Слуга народа", заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский зарегистрировал в парламенте законопроекты 2252 и 2253 об отмене военного сбора.

Военный сбор в размере 1,5% налогооблогаемых доходов ввели в августе 2014 года.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100