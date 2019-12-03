Нацбанк обязал обнародовать полную информацию о стоимости банковских услуг

Требования утверждены постановлением правления НБУ №141, а рекомендации – решением правления №889-рш от 28 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Цель новых требований к раскрытию информации – обеспечить полную, прозрачную и понятную информацию об услугах для потребителей. В то же время рекомендации по работе с обращениями призваны обеспечить качественное рассмотрение банками обращений и самостоятельное исправление ими выявленных нарушений прав потребителей", – отмечается в сообщении.

Банки обязаны изменить информацию об услугах на сайтах и ​​в рекламе, чтобы соответствовать новым требованиям в течении 6 месяцев.

При этом через три месяца все банки должны предоставлять исчерпывающую информацию об услугах на вебсайте в едином унифицированном формате. Прежде всего, указывать полную стоимость услуги, в частности комиссии третьим лицам и платежи за дополнительные услуги (например, страховой кампании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика), периодичность погашения кредита, условия досрочного возврата, возможные штрафы в случае невыполнения клиентом обязательств и тому подобное.

Потребитель, зайдя на веб-сайт любого банка, должен иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условия получения услуги, риски и т.д., а также легко сравнить услуги нескольких различных банков.

В соответствии с новыми правилами, Управление защиты потребителей финансовых услуг НБУ через три месяца начнет контролировать соблюдение банками этих требований и осуществлять ежедневный мониторинг вебсайтов.

За нераскрытие информации об услугах в полном объеме в законодательстве предусмотрены штрафные санкции от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждый случай.

Через шесть месяцев в сайтах банков должны появиться калькуляторы для расчета расходов или доходов от услуги. Также через шесть месяцев заработают новые требования к раскрытию информации в рекламе. Реклама также должна содержать существенные характеристики банковской услуги, включая информацию о полной стоимости, условия получения услуги, риски и тому подобное.

Читайте также: Вклады физлиц в банках выросли за месяц на 15 миллиардов

В части рекомендаций для банков по работе с обращениями потребителей Национальный банк рекомендует финансовым учреждениям разработать автоматизированную базу данных, куда будет вноситься вся информация об обращениях граждан.

"Также НБУ рекомендует банкам определять ответственного сотрудника за рассмотрение каждого обращения, проводить программы обучения сотрудников банка, которые работают с клиентами, устранять выявленные при обращении нарушения, а также предупреждать подобные нарушения в отношении других клиентов", – отмечают в НБУ.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал закон о защите прав потребителей финансовых услуг 16 октября. Он начнет действовать с января 2020 года.

Закон возлагает на Национальный банк обязательства по защите прав потребителей финансовых услуг и предоставляет ему инструменты регулирования поведения участников финансовых рынков в отношении клиентов.

Как отмечали в Национальном банке, на протяжении последних восьми лет защитой прав потребителей финансовых услуг в Украине не занимался ни один из госорганов.

Как следствие, только за 2018 год и только Национальный банк получил более 13 тыс. жалоб от потребителей, возмущенных качеством финансовых услуг. В то же время из-за отсутствия соответствующего мандата НБУ не имел возможности ни предупредить злоупотребления, ни принять меры к нарушителям. Принятый закон должен это изменить.