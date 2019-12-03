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03.12.19 15:35

Маркарова допустила снижение ставки НДФЛ при перевыполнении госбюджета на 2020 год

Перевыполнение государственного бюджета в 2020 году создаст предпосылки для снижения налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Маркарова допустила снижение ставки НДФЛ при перевыполнении госбюджета на 2020 год

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Надеюсь, в 2020 году бюджет будет перевыполнен, что создаст предпосылки для снижения НДФЛ", – сказала Маркарова.

По ее мнению, снижение этого налога станет драйвером экономического роста.

"Налог на доходы физлиц – это первый налог, который нам надо снижать, как только мы получим такую возможность. И это будет одним из самых больших драйверов экономического роста. Если мы сможем снизить ставку, допустим, до 15%, это станет очень хорошим шагом для оживления бизнес-активности", – отметила Маркарова.

Как сообщалось, с 2016 года в Украине была установлена единая базовая ставка НДФЛ в размере 18% вместо двух действующих – 15% и 20%, для дивидендов из источника в Украине остается ставка в размере 5%, для доходов из-за рубежа – 18%.

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