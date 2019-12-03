Маркарова допустила снижение ставки НДФЛ при перевыполнении госбюджета на 2020 год

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Надеюсь, в 2020 году бюджет будет перевыполнен, что создаст предпосылки для снижения НДФЛ", – сказала Маркарова.

По ее мнению, снижение этого налога станет драйвером экономического роста.

"Налог на доходы физлиц – это первый налог, который нам надо снижать, как только мы получим такую возможность. И это будет одним из самых больших драйверов экономического роста. Если мы сможем снизить ставку, допустим, до 15%, это станет очень хорошим шагом для оживления бизнес-активности", – отметила Маркарова.

Как сообщалось, с 2016 года в Украине была установлена единая базовая ставка НДФЛ в размере 18% вместо двух действующих – 15% и 20%, для дивидендов из источника в Украине остается ставка в размере 5%, для доходов из-за рубежа – 18%.