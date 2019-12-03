Путин обязал устанавливать на смартфоны российский софт

Закрытый перечень продукции, на которую будет устанавливаться российский софт, должно определить правительство РФ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Из документа следует, что при продаже техники с предустановленными программами потребителю должна быть обеспечена возможность использования предварительно установленных российских программ.

Ранее российская Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК выступала против данного проекта закона.

"По сути, то, что делают наши коллеги из Госдумы, – это выдавливание добросовестных компаний, которые просто технически не смогут выполнить нормы закона. На iOS (операционная система Apple, – ред.) не переустанавливается ничего стороннего", – указывал директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов.

Он также отметил, что есть операционные системы, которые позволяют делать предустановку ПО, например, Andriod, но при введении обязательной предустановки будет нарушен баланс рыночных взаимоотношений между производителем ПО и производителем гаджета.

"Сейчас они договариваются на рыночных условиях, исходя из выгодности договоров, востребованности ПО. Если этот баланс изменится, от этого пострадают все", – считают в РАТЭК.