БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
03.12.19 14:32

Львовский бронетанковый завод досрочно отремонтировал танки Т-72 в рамках оборонзаказа

Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод" досрочно выполнило условия контракта по ремонту партии танков Т-72 и справилось с дополнительным государственным оборонным заказом.

завод,львовский,бронетанковый

Об этом со ссылкой на пресс-службу госконцерна "Укроборонпром" сообщает БизнесЦензор.

"Львовский бронетанковый завод заблаговременно справился с ремонтом партии танков Т-72 и в сроки, предусмотренные первоначальным контрактом, совершил ремонт еще 3 единиц такой бронетехники. Нынешний государственный оборонный заказ предприятием выполнен", - отметил заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Игорь Фоменко

Львовский бронетанковый завод может осуществлять ремонт и восстановление танков Т-72, бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРМ-1, инженерных машин разграждения ИМР-2 и бронированных машин разминирования БМР-1.

Специалисты завода также осуществляют ремонт танковых двигателей, прицелов 1А-40 и комплектующих к танкам Т-72.

На заводе могут производить бронетранспортеры "Дозор-Б", а также полностью бронированную модернизированную пожарную машину ГПМ-54-01.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100