Компании окружения Медведчука возобновят поставки дизтоплива из России, – СМИ

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на участников рынка, которые уже законтрактовали объемы трубопроводного топлива на декабрь, передает БизнесЦензор.

"Отгрузка в следующий понедельник (9 декабря, – ред.)", – сказал покупатель топлива, отметив, что продавцом является "Анвитрейд".

По данным трейдеров, декабрьский объем поставки топлива по трубопроводу составит 20-30 тыс. тонн. Стоимость декабрьских партий определяется по формуле, предусматривающей премию в размере $20-25 за тонну к котировке дизтоплива в Средиземноморье, а также уплату пошлины (4% или около $23 за тонну) и стоимость налива ($5/т). Минимальная премия стартует с объема в 3000 тонн.

Таким образом, приведенная к северным котировкам стоимость трубопроводного российского дизтоплива будет составлять +S33-38 за тонну.

По расчетам enkorr, с учетом минимальной премии цена мелкооптовых партий с отгрузкой с Новограда-Волынского может составить примерно 19,60 грн/л, при том что с нефтебаз в Коростене (Житомирская область) цены 2 декабря были на уровне 20,20 грн/л.

Как сообщалось, компания Wexler Group с 1 августа приостановила поставки российского дизтоплива в Украину по трубопроводу после введения правительством Украины специальной пошлины на трубопроводные поставки из РФ. С августа пошлина была установлена в размере 3%, а с октября – повысилась до 4%.

После остановки работы трубопровода доля российского дизтоплива в балансе рынка Украины упала до 15%, но в октябре вернулась на уровень 32% за счет увеличения поставки из трубопроводного терминала в Гомеле и роста ж/д-отгрузок компаниями "Лукойл" и "Орскоргсинтез".

Напомним, "ПрикарпатЗападтранс" принадлежал швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера, связанного с окружением нардепа Виктора Медведчука. После встречи последнего в январе 2019 года с президентом Беларуси Александром Лукашенко, "ПрикарпатЗападтранс" сменил владельца на белорусскую компанию. При этом 49% остались за швейцарской компанией International Trading Partners (ITP) (48%) и ее владельцем Анатолием Шефером (1%).

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика). Срок действия договора составляет 10 лет (с 1 января 2018 года) с возможностью поставки переходящих объемов до 30 июня 2028 года включительно.

Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.

"ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности, в Венгрию. Проектная мощность транспортировки – 3,5 млн тонн в год.