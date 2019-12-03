Кабмин назначил членом набсовета "Ощадбанка" экс-члена набсовета "Укргазбанка"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Ранее Пашко, дочь председателя Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг Игоря Пашко, была консультантом проекта "Реформирование проектного цикла инвестиционных проектов" в Европейском банке реконструкции и развития.

В 2017-2018 годах была членом набсовета "Укргазбанка". А с 2016 по 2017 год работала советником министра финансов (на общественных началах).

Как сообщалось, ранее Национальный банк Украины отклонил кандидатуру Дмитрия Власова от парламента в набсовет "Ощадбанка".

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2019 года по размеру общих активов "Ощадбанк" занимал второе место (274,609 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.