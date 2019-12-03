"Укрпошта" запустила канал доставки посылок для украинцев из Польши

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрпошты" сообщает БизнесЦензор.

Национальный почтовый оператор совместно с партнерами - частным почтовым оператором SMART Forwarding и польской компанией InPost начали тестовые доставки международных почтовых отправлений из Польши в Украину.

"Укрпошта" стала ближе для украинцев из Польши: как для мигрантов, сезонных работников и студентов, так и для мелких предпринимателей, которые могут, находясь в Польше, выкупить и отправить товар клиентам в Украине", - заявил замгендиректора компании Александр Перцовский.

Перцовский назвал данный канал доставки "единственным официальным" из Польши в Украину.

"Он удобный, надежный, простой. Например, отправка посылки с кроссовками, одеждой и продуктами питания в заводской упаковке через поштомат InPost весом 10 кг размером до 19x38x64 см будет стоить примерно 37 злотых или около 230 грн в эквиваленте", - уточнил менеджер "Укрпошты".

Если стоимость вложений одного получателя в одной почтовой депеше не превышает таможенный лимит в 100 евро, таможенное оформление будет проводиться по упрощенному механизму.

"Пока работаем в тестовом режиме, делаем еженедельные доставки, налаживаем все процессы, чтобы сервис был максимально удобным для потребителей. Планируем вскоре увеличить частоту отправлений из Польши до 2-3 в неделю", - сказал Перцовский.

Доставляются товары весом до 30 кг без ограничения стоимости отправления.

В ближайшее время "Укрпошта" планирует запуск подобных каналов международной доставки посылок в Украину из Италии, Великобритании, Германии и тому подобное.









