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03.12.19 10:50

Зеленский собирает СНБО перед "нормандской встречей" с Путиным

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщает о готовящемся во вторник заседании Совета национальной безопасности и обороны в преддверии встречи лидеров стран "нормандского формата".

зеленский

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Президент собирает Совет национальной безопасности и обороны, готовимся ко встрече в "нормандском формате", - сказал Аваков на второй ежегодной конференции Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов в Киеве во вторник утром.

Он также сообщил о готовящейся встрече со временным поверенным в делах США в Украине Вильямом Тейлором. "У нас сегодня будет встреча с послом Тейлором", - сказал Аваков.

Как сообщалось, 9 декабря в Париже соберутся руководители стран "нормандской четверки" – Украины, Германии, Франции и РФ.

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