ЦИК разрешила изменять место голосования онлайн

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Кроме того, согласно новым правилам во время выборов президента избиратели смогут менять место голосования сразу на оба тура и получать удостоверение об изменении в электронной форме, на указанный адрес электронной почты.

"ЦИК подошла к подготовке сегодняшнего решения достаточно нетрадиционно. Впервые было предложено представителям общественности и экспертной среды принять участие в подготовке проекта нового Порядка и подать свои замечания и предложения. Кроме того, по этому вопросу было проведено открытое совещание с участием заинтересованных лиц. В конце мы вышли на этот документ, который, по моему мнению, действительно позволит существенно упростить процесс временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса", - заявил глава ЦИК Олег Диденко.

Службе распорядителя Государственного реестра избирателей поручено обеспечить разработку и введение электронного сервиса для реализации нового Порядка.