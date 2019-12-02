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02.12.19 20:04

ЦИК разрешила изменять место голосования онлайн

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) утвердила новый Порядок временной смены места голосования, позволяющий подавать заявления на временную смену места голосования онлайн.

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Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Кроме того, согласно новым правилам во время выборов президента избиратели смогут менять место голосования сразу на оба тура и получать удостоверение об изменении в электронной форме, на указанный адрес электронной почты.

"ЦИК подошла к подготовке сегодняшнего решения достаточно нетрадиционно. Впервые было предложено представителям общественности и экспертной среды принять участие в подготовке проекта нового Порядка и подать свои замечания и предложения. Кроме того, по этому вопросу было проведено открытое совещание с участием заинтересованных лиц. В конце мы вышли на этот документ, который, по моему мнению, действительно позволит существенно упростить процесс временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса", - заявил глава ЦИК Олег Диденко.

Службе распорядителя Государственного реестра избирателей поручено обеспечить разработку и введение электронного сервиса для реализации нового Порядка.

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