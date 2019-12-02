Банки заявили требования к "Запорожтрансформатору" Григоришина на 10 миллиардов

Соответствующее решение Хозсуд Запорожской области принял 28 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

В частности, заявленные требования "Проминвестбанка" составили 6,1 млрд грн, "Сбербанка" – 2,2 млрд грн, ING Bank N.V. – 741 млн грн, "ИНГ Банка" – 214,2 млн грн, "Укрэксимбанка" – 459,6 млн грн, "Райффайзен Банка Аваль" – 435,7 млн грн, "ТАСкомбанка" – 213,9 млн грн.

Кроме того, о своих кредиторские требования заявила группа кипрских компаний. В том числе "Завдано Лимитед" требует 182,5 млн грн, "Азидано Лимитед" – 182,5 млн грн, "Каратано Лимитед" –182,5 млн грн, "Артамаре Лимитед" – 146,9 млн грн.

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Как сообщалось, производство по делу о банкротстве ЧАО "Запорожтрансформатор" было открыто определением Хозсуда Запорожской области от 17 октября по инициативе самого же предприятия.

31 октября Суд в рамках дела о банкротстве ЧАО "Запорожтрансформатор" удовлетворил ходатайство распорядителя имущества и наложил арест на все движимое и недвижимое имущество предприятия (в частности, то, которое находится в залоге и ипотеке третьих лиц).

Согласно информации предприятия, на конец 2018 года его задолженность перед банками составила 8,87 млрд грн. При этом заявленная сумма внеоборотных активов составила 2,36 млрд грн, а оборотных активов – 1,77 млрд грн.

По данным АО "Запорожтрансформатор", предприятие поставляет оборудование в 88 стран. Общая численность персонала – 2 500 человек. Общая площадь завода – 700 тыс. кв.м. Производственная площадь – 230 тыс. кв.м.

В госреестре конечным бенефициаром "Запорожтрансформатора" числится одноклассник бизнесмена и менеджер швейцарского офиса Energy Standard Group Леонид Пивоваров (Швейцария), а ЛЭО – болгарин Максим Марков. Лондонский арбитраж ранее признал, что реальный владелец этих активов Григоришин.