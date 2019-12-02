На Ривненщине льготы монетизированы для 38 тысяч потребителей газа

Об этом говорится в сообщении "Ривнегаз Сбыта", передает БизнесЦензор.

В Ривненской области в отопительном сезоне 2019-2020 годов 90% льготников получают безналичные средства государственной помощи на счета в "Ощадбанке". С этих счетов суммы льгот в оплату за газ за них перечисляет "Ощадбанк". При этом банк информирует потребителя об этой оплате sms-сообщением и не удерживает комиссию за эту операцию. Остаток платежа за газ по-прежнему такие льготники платят самостоятельно. При этом "Ощадбанк" не удерживает комиссию за эту операцию.

10% льготников получают помощь наличными согласно поданным ими до 15 октября заявлениям. Такие льготники должны самостоятельно полностью рассчитаться за потребленный газ, выбрав для этого удобный банк, отделение почты или платежную систему. Расходы на проведение такого платежа зависят от комиссий, которую устанавливает выбранное финансовое учреждение или сервис.

"Изменилась процедура начисления, и не все льготники своевременно рассчитываются за потребленный газ. Мы с пониманием относимся к потребителям и при необходимости соглашаемся на реструктуризацию долга. Однако наши клиенты должны понимать, что в случае неуплаты за потребленные услуги мы будем вынуждены прибегнуть к радикальным действиям, в том числе и отключению. Поэтому призываем льготников не накапливать долгов", - сказал директор ООО "Ривнегаз Сбыт" Леонид Кошельник.

В октябре на Ривненщине задолженность за потребленный газ возросла и составляет 198,1 млн грн.