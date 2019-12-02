Египет стал крупнейшим покупателем украинской кукурузы

Об этом сообщила пресс-служба проекта "АПК-Информ", передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"23% поставок приходилось на египетский рынок. Важную роль в этом вопросе сыграли цены, которые установились на достаточно низком уровне, и тем самым повысили конкурентоспособность украинского зерна на мировом рынке и его привлекательность для импортеров", – говорится в сообщении.

Другими крупными импортерами украинской кукурузы в октябре стали Нидерланды (более 290 тыс. тонн), Испания (около 275 тыс. тонн) и Турция (более 180 тыс. тонн).

По оценкам аналитиков "АПК-Информ", экспортный потенциал украинской кукурузы в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2019-июнь 2020) прогнозируется на 11,7% меньше прошлогоднего – 26,5 млн тонн

Украинские аграрии с начала 2019-2020 маркетингового года, по состоянию на 29 ноября, экспортировали 24,39 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 6,3 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого МГ.