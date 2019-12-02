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02.12.19 19:56

"Украэрорух" установит новые современные радиомаяки по всей Украине

Государственное предприятие по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") и немецкая компания Thales Deutschland GmbH подписали договор о поставке пяти комплектов современных всесторонне направленных дальномерных радиомаяков (DME).

украэрорух

Как сообщает пресс-служба госпредприятия, новые радиомаяки будут установлены по всей Украине и улучшат качество навигационных услуг в соответствующих районах воздушного пространства Украины, передает БизнесЦензор.

Проект финансируется за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Закупка оборудования была осуществлена ​​по правилам и процедурам ЕБРР.

"Характеристики всех навигационных средств, которые устанавливает "Украэрорух", соответствуют стандартам и рекомендуемой практике ИКАО и национальным сертификационным требованиям", – сказано в сообщении.

В компании отмечают, что "Украэрорух" сотрудничает с ведущим немецким производителем аэронавигационного оборудования Thales уже около двадцати лет.

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