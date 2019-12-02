"Украэрорух" раскритиковал заявление главы МАУ Коломойского о завышенных тарифах

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия, передает БизнесЦензор.

"Одним из распространенных мифов, который в последнее время активно тиражируется в соцсетях, является манипулирование на теме ставок за аэронавигационное обслуживание", – заявили в компании.

"Украэрорух" напомнил, что госпредприятие самостоятельно не устанавливает размер платы за услуги аэронавигации, а применяет утвержденные Мининфраструктуры ставки.

"Процесс расчета и составляющие детально регламентированы нормативными документами международных организаций (ИКАО и "Евроконтроль") – основываясь на соотношении национальной базы расходов к общему количеству единиц обслуживания", – подчеркивают в компании.

Кроме того, "Украэрорух" не согласен с утверждением, что размер ставок за аэронавигационное обслуживание существенно влияет на стоимость авиабилетов в Украине.

"По открытой информации авиакомпаний, стоимость услуг за аэронавигационное обслуживание составляет 3-5% от стоимости билета. Колебания ставок платы за аэронавигационное обслуживание фактически не влияет на конечную стоимость билета", – заявляют в госкомпании.

Кроме того, "Украэрорух" указывает, что также понес значительные убытки вследствие падения объемов воздушного движения из-за закрытия части воздушного пространства над временно оккупированной территории Крыма и закрытия зоны ООС. Размер недополученных средств в 2014-2019 годах, по оценке компании, составляет более 10 млрд грн.

"Украэрорух" также подчеркивает, что уровень затрат на квадратный километр воздушного пространства в Украине сегодня самый низкий среди всех стран - членов Евроконтроля.

"В соответствии с принципами Евроконтроля, при условии существенного увеличения количества рейсов в воздушном пространстве Украины ставки за аэронавигационное обслуживание могут быть снижены. Однако пока по интенсивности полетов Украина не достигла уровня 2013 года", – отмечается в сообщении.

Ранее президент МАУ Евгений Дыхне заявил, что тарифы "Украэроруха" необоснованно завышены по сравнению с европейскими, поэтому авиакомпания не платит по ним, оспаривая долг в судах.

Как сообщалось, задолженность авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) за аэронавигационное обслуживание с учетом штрафных санкций составляет около 1 млрд грн.

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Авиакомпания МАУ основана в 1992 году. Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР и госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, 100% прямо или опосредованно контролирует кипрская "Онтобет Промоушинз Лимитед", бенецифиары которой не разглашаются. Одним из конечных бенефициаров авиакомпании является олигарх Игорь Коломойский, которому, по его словам, принадлежит 25% компании.

Ранее руководство МАУ неоднократно требовало предоставления государством компенсаций убытков, поясняя их необходимостью облета воздушного пространства Востока Украины, Крыма и территории РФ, высокими акцизами на авиационное топливо и завышенными ставками на аэронавигационное обслуживание.

Совладелец МАУ Арон Майберг заявлял, что за последние 5 лет авиакомпания переплатила $216 млн из-за необходимости облета Востока Украины, Крыма и территории РФ.

При этом долг авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) перед госпредприятием "Международный аэропорт "Борисполь" составляет около 300 млн грн. Кроме того, авиакомпания имеет задолженность перед Госавиаслужбой, которую оспаривает в судах.

В настоящее время в состав флота МАУ входят 42 авиалайнера различных модификаций, включая 28 среднемагистральных Boeing 737 NG со средним возрастом 9,7 лет. Средний возраст парка авиакомпании - 11,6 лет.

МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю. Базовым аэропортом является международный аэропорт "Борисполь" (KBP).