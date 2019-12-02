Законопроект Дубинского лишит Нацбанк прав на залоги по кредитам обанкротившихся банков, – НБУ

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Национальный банк не поддерживает указанный законопроект, поскольку он направлен на подрыв его институциональной способности. Автор законопроекта фактически предлагает лишить НБУ прав на залог по кредитам банков, признанных неплатежеспособными", - объяснили в пресс-службе регулятора.

Как отметили в пресс-службе, одна из ключевых функций НБУ - обеспечивать финансовую стабильность, в том числе предоставляя кредиты рефинансирования банкам. Если финучреждение не возвращает полученные им средства НБУ, оно наносит ущерб государству, и чтобы минимизировать эти риски, Нацбанк предоставляет эти кредиты рефинансирования только под ликвидный залог, уточняется в сообщении.

"Потеряв право на залог по кредитам неплатежеспособных банков, НБУ, руководствуясь нормами закона "О Национальном банке Украины", будет вынужден сформировать резервы под ожидаемые кредитные убытки по таким займам, что увеличит его расходы и, соответственно, уменьшит сумму его прибыли, перечисляемой в государственный бюджет Украины", - уточняет регулятор.

Как сообщалось, заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") 15 ноября зарегистрировал в парламенте законопроект о временном отнесении требований НБУ как обеспеченного кредитора по кредитным договорам рефинансирования с неплатежеспособными банками к пятой очереди кредиторов.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, такой порядок будет применяться только к банкам, которые по состоянию на 1 января 2019 года уже были отнесены к категории неплатежеспособных и процедура ликвидации которых не завершена. Предложенная законопроектом норма носит временный характер и утратит действие, когда все эти банки будут ликвидированы или все кредиты рефинансирования этих банков будут возвращены.

В пояснительной записке отмечается, что в крупнейших банках, которые были признаны неплатежеспособными (банки "Дельта", "Надра", "ВиЭйБи", "Финансы и Кредит"), от 30% до 90% всего имущества было взято в залог НБУ. Кроме того, в соответствии с нормативными актами НБУ, в качестве обеспечения кредитов рефинансирования банков выступили лучшие активы банков, которые по оценочной стоимости в разы превышали номинал кредита рефинансирования, а для вкладчиков осталась безнадежная задолженность.