Потребление газа в Винницкой области сократилось на 17%

Как уточнили в пресс-службе компании, 60% поставленных объемов приходится на бытовых потребителей, передает БизнесЦензор.

Так, населению за 11 месяцев 2019 года доставлено почти 321 млн кубометров газа. Остальные объемы получили небытовые потребители.

В частности, промышленность Винницкой области использовала почти 130 млн куб. м газа, предприятия ТКЭ – 92,5 млн куб. м, бюджетные организации – 11,1 млн куб. м, религиозные организации – 0,33 млн куб. м.

"Объемы распределения газа в 2019 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшились на 17% или 117 млн куб. м. Такая тенденция наблюдается уже третий год подряд по всем категориям потребителей", – отметил коммерческий директор АО "Винницагаз" Владимир Антошко.

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В компании напомнили, что поступление средств от предоставления услуг по распределению газа зависит от распределенных объемов энергоресурса. Из года в год объемы потребления голубого топлива в регионе уменьшаются, соответственно уменьшаются и поступления за оказанные услуги. В свою очередь газораспределительные сети требуют обслуживания независимо от объемов потребления.

При этом тариф на распределение природного газа не пересматривался НКРЭКУ уже почти 5 лет. Из стоимости одного кубометра АО "Винницагаз" получает лишь 82 коп. с НДС.

"Из-за заниженного тарифа Операторы ГРС несут миллионные убытки. Ситуацию осложняет задолженность перед предприятием за предоставленные потребителям услуги распределения газа, которая на конец ноября превысила 11,7 млн грн. Из них 97% задолжали предприятия - производители тепловой энергии. Остальное – бюджетные организации и коммунально-бытовые предприятия", – отмечается в сообщении.

Напомним, основной сферой деятельности АО "Винницагаз" является распределение природного газа. На сегодняшний день уровень газификации Винницкой области составляет 54%. Природный газ получают 450 тыс. семей и почти 4,8 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

Объемы распределения составляют 781,98 млн кубометров природного газа в год.