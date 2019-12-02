Прибыль "ДТЭК Энерго" Ахметова превысила 6 миллиардов (обновлено)

При этом, согласно отчетности компании, доход "ДТЭК Энерго" за девять месяцев сократился на 39,7% (на 47,52 млрд грн) – до 72,29 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Валовая прибыль "ДТЭК Энерго" за указанный период сократилась на 17,7% (на 2,55 млрд грн) – до 11,87 млрд грн.

За девять месяцев компания инвестировала в производство 4,2 млрд грн, на выплату налогов в бюджеты всех уровней направила 11,6 млрд грн.

Как пояснили в пресс-службе компании, рост прибыли на фоне снижения дохода связан с укреплением курса гривни, благодаря которому и была получена чистая прибыль.

"Всего чистая прибыль составила 6,3 млрд грн, что соответствует показателю курсовых разниц, которые не являются денежной операцией", – заявили в ДТЭК.

В компании также утверждают, что ее производственная деятельность не показала положительного финансового результата.

Как уточнили в пресс-службе "ДТЭК Энерго", добыча угля марки "Г" на шахтах компании в январе-сентябре составила 16,5 млн тонн, что на 6,9% или 1,2 млн тонн ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

В том числе "ДТЭК Павлоградуголь" снизил добычу угля на 9,2% или 1,37 млн тонн.

Генерация электроэнергии предприятиями "ДТЭК Энерго" за отчетный период составила 22,8 млрд кВт-ч, что на 7,6% или 1,8 млрд кВт-ч, ниже показателя за аналогичный период прошлого года. При этом 20,53 млрд кВт-ч электроэнергии было произведено из добытого в Украине угля, что позволило сократить долю электроэнергии из антрацита в общем объеме производства до 8,9% (за 9 месяцев 2018 года – 12%).

Снижение отпуска электроэнергии в компании поясняют окончанием действия договора на управление киевскими ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 с 31 июля 2018 года (за 9 месяцев 2018 отпуск электроэнергии составил 1,62 млрд кВт-ч).

В то же время объекты возобновляемой энергетики "ДТЭК Энерго" по итогам работы в январе-сентябре отпустили в энергосистему Украины 874,8 млн кВт-ч электроэнергии, что на 83,3% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

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Как сообщалось, ранее глава парламенского комитета по энергетике Андрей Герус сообщил, что операционная прибыль входящей в "ДТЭК Энерго" крупнейшей угольной компанией страны "ДТЭК Павлоградуголь" за первые три квартала 2019 года составила 7,9 млрд грн, что на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чистая прибыль энергохолдинга "ДТЭК Энерго" по итогам работы в январе-июне 2019 года составила 3,34 млрд грн, что на 38,2% (на 2,06 млрд грн) меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доход "ДТЭК Энерго" в первом полугодии уменьшился на 35,8% (на 29,76 млрд грн) – до 53,43 млрд грн, тогда как валовая прибыль увеличилась на 0,6% (на 0,06 млрд грн) – до 9,54 млрд грн.

Напомним, "ДТЭК Энерго" в 2018 году получило чистую прибыль 5,25 млрд грн, тогда как 2017 год компания завершила с чистым убытком в размере 2,92 млрд грн.

Доход "ДТЭК Энерго" в 2018 году составил 90,79 млрд грн, что на 35,6% меньше, чем в 2017 году (140,97 млрд грн). Валовая прибыль за прошлый год уменьшилась на 1,3% (0,25 млрд грн) по сравнению с 2017 годом – до 19,27 млрд грн.

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК. ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.

Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.