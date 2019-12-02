Заместитель главы "Укрспецэкспорта" выводил средства госпредприятия через свой ресторан, – ГБР

Об этом свидетельствует постановление Голосеевского райсуда Киева от 25 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно материалам дела, в 2016-2019 годах "Укрспецэкспорт" провел в ресторане "Fisher" более 200 мероприятий (обеды, ужины и дружеские ужины) на общую сумму до 10 млн грн. Участниками этих мероприятий были сотрудники госкомпании, переводчики и иностранные делегации. За каждое такое мероприятие в ресторане "Fisher" "Укрспецэкспорт" перечислял "Фишер Клаб" и "Фишер Клаб 2017" средства в сумме от 4 тыс. грн до 10 тыс. грн.

По данным СБУ, обеды, ужины и дружеские ужины в ресторане "Fisher" по факту не проводились.

Согласно материалам дела, заместитель гендиректора "Укрспецэкспорт", являясь фактическим владельцем ресторана "Fisher", управление финансово-хозяйственной деятельностью которого осуществляется через "Фишер Клаб" и "Фишер Клаб 2017", предоставлял указания подчиненным на оформление заведомо фиктивных актов оказания услуг по питанию иностранных делегаций в этом ресторане.

В свою очередь, родственник заместителя гендиректора "Укрспецэкспорт", будучи номинальным руководителем ресторана, совместно с директором "Фишер" и другими неустановленными лицами, изготавливали фиктивные счета на оплату и товарные чеки от ресторана, которые в дальнейшем служили основанием для перечисления ГК "Укрспецэкспорт" средств.

В дальнейшем с согласия гендиректора ГК "Укрспецэкспорт" и под контролем главного бухгалтера госкомпании на счета "Фишер Клаб" и "Фишер Клаб 2017" перечислялись средства за якобы предоставленные услуги по питанию иностранных делегаций в ресторане. После этого, средства переводились в наличные через два ФЛП и ООО "Товстар" и присваивались заместителем гендиректора.

По данным следствия, родственник заместителя гендиректора при посредничестве другого лица через водителя заместителя гендиректора передают замгендиректора обналиченные средства для их распределения между ним, гендиректором "Укрспецэкспорт" и главбухом.

25 ноября суд предоставил следователям доступ к документации операторов мобильной связи. В частности, информации об абонентах телекоммуникационных услуг, которые находились на ул. Дегтяревская, д. 36 ГК "Укрспецэкспорт"; ул. Кирилло-Мефодиевская, д. 14/2, ресторан "Фишер"; просп. Отрадный, 22, ресторан "Украинские блюда"; ул. Лаврская, 13, ресторан "Купол"; ул. Большая Житомирская, 2А, отель "InterContinental Kyiv".

В тот же день суд предоставил доступ к информации оператора мобильной связи "Vodafon", содержащие данные о разговорах заместителя гендиректора "Укрспецэкспорт", его родственника и других фигурантов дела.

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Как сообщалось, в мае журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" выяснили, что заместитель гендиректора ГП "Укрспецэкспорт" Павел Старинец не указал в своей декларации машины и ресторан, которыми владеет.

При этом в течение рабочей недели на рабочем авто "Укрспецэкспорта", которым пользуется Павел Старинец, его личный водитель приезжает в ресторан "Фишер". Он каждый день приносил в заведение документы, а также проводил встречи с человеком, который оставлял в его авто передачи.

Ресторан "Фишер" был записан на Сергея Коваленко до мая этого года, то есть до выхода расследования. В социальной сети "Одноклассники" отец чиновника Виктор Старинец указал родную сестру Сергея Коваленко своей племянницей. То есть, номинальный владелец ресторана "Фишер" и чиновник Павел Старинец - родственники.

В настоящее время ООО "Фишер Клаб" называется ООО "Норт компани" и записано оно на ООО "Мейн стренг", бенефициары Олеся Романенко и Татьяна Кулиш, директором указан Юсуф Саматех. В 2017-2019 годах директором "Фишер Клаб" была Ирина Обросова, в 2016-2017 - Надежда Порутчик.

На ООО "Мейн стренг" Ятта Абдоулие из Гамбии переписали и ООО "Фишер Клаб 2017", которое теперь называется ООО "Вольт-стар".

Павла Старинца назначили на должность заместителя главы "Укрспецэкспорта" в июне 2018 года, до этого он работал помощником заместителя ГП.

До конца октября госкомпанию по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт" возглавлял Сергей Проскуркин. Сейчас и.о. руководителя гендиректора ГК является Вадим Кожевников. С 2015 до начала 2018 года "Укрспецэкспорт" возглавлял Павел Букин.