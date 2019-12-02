Кабмин отстранил главу Агентства по управлению коррупционными активами. ДОКУМЕНТ

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1146-р от 27 ноября обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Сигидин занимает должность начальника отдела мониторинга эффективности менеджмента активов АРМА.

Как сообщалось, 21 ноября пресс-служба правительства сообщила, что Кабинет министров отстранит Антона Янчука от выполнения обязанностей главы АРМА из-за срыва отопительного сезона выбранным АРМА управителем ТЭЦ в Новояворовске и Новом Роздоле на Львовщине.

При этом прес-служба Кабмина изначально ошибочно сообщила, что Янчук уже отстранен.

Кабинет министров назначил Янчука председателем АРМА в декабре 2016 года. До этого он работал заместителем министра юстиции Павла Петренко, в 2008-2013 годах был старшим юристом ООО "Адвокатская компания "МЛГруп", владельцем которой был сам Павел Петренко до назначения министром. У этой же фирмы он уже будучи министром арендовал автомобиль.

При этом смена правительства и отставка Павла Петренко с должности министра по результатам парламентских выборов 2019 года не привела к автоматической отставке Антона Янчука из АРМА, поскольку согласно закону он на должность назначен в 2016 году сроком на пять лет.