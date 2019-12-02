Крупнейшие сети АЗС вновь повысили цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" повысила цены на 1-3 коп. – до 11,44-11,51 грн/л.

В сети KLO автогаз подорожал на 15 копеек – до 12,90 грн/л.

На станциях Glusco автогаз подорожал на 20 коп. /л.

Также цены выросли на "БРСМ-Нафта", "Параллель", "Род-Ник", Marshal, Mango и Motto.

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС 3 декабря выросла на 2 копейки – до 12,15 грн/л.

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Как сообщалось, средняя цена автогаза в сетях АЗС за неделю 22–29 ноября выросла на 45 копеек за литр – до 12,13 грн/л.

Оптовые цены сжиженного газа с начала ноября увеличились на 10% – до 19,6 тыс. грн за тонну. Повышение оптовых цен происходит на фоне роста котировок пропан-бутана на белорусско-польской границе, спровоцированного ограничением поставок холдингом "Сибур".

Кроме того, в начале ноября наблюдалось снижение объема импортных поставок автогаза. Так за 1-20 ноября по железной дороге в Украину поступило 68 тыс. тонн топлива против 81 тыс. тонн за 1-20 октября.