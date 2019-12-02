Холодная зима может стать риском для работы ГТС без транзита, – Оржель

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Единственным техническим риском является холодный февраль-март, когда у нас снизится давление в системе из подземных хранилищ. В самые холодные дни, в дни пиковой нагрузки, действительно могут быть определенные проблемы с тем, чтобы прокачать систему", – сказал Оржель.

В то же время он добавил, что, за исключением данного аспекта, украинская ГТС готова стабильно пройти зиму.

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Как сообщалось, Оржель также заявил, что Украина в газовых переговорах с Россией рассчитывает на переход в ближайшее время от начавшихся технических консультаций к согласованию договора транспортировки и поставки природного газа.

По его словам, процесс происходит достаточно активно, и хотя переговоры не являются легкими, но уже есть "определенные конструктивы".

Как сообщалось, 28 ноября в Вене прошли первые за последние годы газовые переговоры между Украиной и Россией на уровне министров без участия Еврокомиссии.

По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко,дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству – 13 декабря.

При этом Витренко утверждает, что РФ может прекратить транзит газа через Украины с 1 января.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом".