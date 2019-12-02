Кабмин уволил главу Госрыбагентства

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1139-р от 27 ноября обнародовано на официальном правительственном портале.

Другим своим распоряжением №1144-р от 27 ноября Кабмин назначил временно исполняющим обязанности главы Госрыбагентства начальника управления по работе с персоналом указанного агентства Андрея Яцуру.

Как сообщалось, Кабмин назначил Ярослава Белова главой Государственного агентства рыбного хозяйства по итогам конкурса в декабре 2017 года.

До этого Белов работал первым секретарем по консульским вопросам Посольства Украины в Индии. Согласно автобиографии кандидата, эту должность он занимает с декабря 2013 года. В 2011-2013 годах работал начальником пресс-службы, начальником отдела организационного обеспечения Минрегионразвития.

Перед этим чиновник был старшим юристом в компании "Мори групп", а в июне-декабре 2010 года - помощником вице-премьер-министра. В 2008-2010 годах Белов работал на разных должностях в Минрегионстрое.