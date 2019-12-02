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02.12.19 14:41

Кабмин назначил заместителем главы Фискальной службы бывшего замминистра юстиции

Кабинет министров назначил Сергея Петухова заместителем председателя Государственной фискальной службы (ГФС).

Кабмин назначил заместителем главы Фискальной службы бывшего замминистра юстиции

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1143-р от 27 ноября обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, петухов назначен на должность с 29 ноября сроком на пять лет с испытательным сроком в один месяц.

Как сообщалось, с июля 2015 года до сентября 2019 года Сергей Петухов был заместителем министра юстиции по вопросам евроинтеграции. Весной этого года участвовал в конкурсе на должность главы новой Налоговой службы, но его победителем стал замминистра финансов Сергей Верланов.

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