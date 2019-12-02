Кабмин назначил заместителем главы Фискальной службы бывшего замминистра юстиции

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1143-р от 27 ноября обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, петухов назначен на должность с 29 ноября сроком на пять лет с испытательным сроком в один месяц.

Как сообщалось, с июля 2015 года до сентября 2019 года Сергей Петухов был заместителем министра юстиции по вопросам евроинтеграции. Весной этого года участвовал в конкурсе на должность главы новой Налоговой службы, но его победителем стал замминистра финансов Сергей Верланов.