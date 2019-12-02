Нацбанк взыскал 924 миллиона долга по рефинансированию "Дельта Банка" (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Погашение состоялось благодаря взысканию переданного "Дельта Банком" Национальному банку залогового имущества - облигаций Государственного ипотечного учреждения", – сообщает НБУ.

Судебный спор по иску НБУ об обращении взыскания на заложенные ценные бумаги рассматривался с апреля 2017 года, в целом произошло более 20 заседаний по этому вопросу.

11 ноября 2019 года Северным апелляционным хозяйственным судом принято решение, во исполнение которого состоялось погашение в полном объеме задолженности по одному из кредитов рефинансирования, предоставленному "Дельта Банку" 12 сентября 2014 года.

Вследствие погашения также подлежат расформированию резервы Национального банка под ожидаемые кредитные убытки на сумму 924,22 млн грн, в размере задолженности по основному долгу и начисленным процентам.

Начальник Управления по работе с проблемными активами Павел Поляруш отметил, что НБУ стал полноправным владельцем облигаций и приобрел право как на получение средств от погашения ценных бумаг, которое состоится 18 ноября 2020 года, так и купонного дохода по ним.

"В целом мы рассчитываем на получение от Государственного ипотечного учреждения средств в размере 1,072 млрд грн", – отметил он.

После осуществления погашения общий размер задолженности "Дельта Банка" перед Национальным банком по кредитам рефинансирования уменьшился с 5,82 млрд грн до 4,89 млрд грн.

Как сообщалось, 27 ноября Кабинет министров предоставил Государственному ипотечному учреждению (ГИУ) государственные гарантии на сумму 1,2 млрд грн для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по внутренним кредитам в 2019 году.