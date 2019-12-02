Спикер Рады подписал закон о госбюджете на 2020 год

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Во время брифинга после согласительного совета фракций парламента Разумков заверил, что не просрочил сроки, подписав закон 2 декабря.

"Не просрочили сроки. Обрабатывали наши управления для того, чтобы выйти на качественный документ. Это техническая работа. Плюс, это связано с тем, что я был в командировке. Я думаю, что на бюджет это точно отрицательно не повлияет", – сказал Разумков.

Согласно регламенту Верховной Рады, после принятия текст закона в течение 10 дней должен прорабатываться главным комитетом. Далее документ подписывает председатель Верховной Рады. Это должно произойти не ранее двух и не позднее пяти дней с момента подачи.

Как сообщалось, 14 ноября Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2020 год.

Госбюджет на 2020 год рассчитан, исходя из уточненного прогноза номинального ВВП в размере 4 510,8 млрд грн, его реальный рост предусмотрен на уровне 3,7%, прогноз инфляции – 5,5%, прироста реальной зарплаты – 10,1%. Среднегодовой прогнозный курс гривни для расчетов составит 27 грн/$, а прогнозный курс на конец 2020 года – 27,5 грн/$.

В доработанном ко второму чтению законопроекте №2000 доходы госбюджета на 2020 год увеличены на 14,18 млрд ​​грн (или на 1,3%), в т.ч. по общему фонду – на 11,92 млрд ​​грн и по специальному фонду – на 2.26 млрд грн. Расходы увеличены на 10,1 млрд грн (или на 0,9%), в т.ч. по общему фонду – на 7,82 млрд грн и по специальному фонду – на 2.27 млрд ​​грн.

Таким образом, доходы госбюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1 093,7 млрд грн, в том числе доходы общего фонда – 974,7 млрд грн и доходы специального фонда – 119 млрд грн. Расходы составят 1 180,1 млрд грн, в том числе расходы общего фонда – 1 052,2 млрд грн, специального фонда – 127,9 млрд грн.