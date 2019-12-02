Цены на рынке электроэнергии вновь обновили исторический минимум

Об этом свидетельствует информация госпредприятия "Оператор рынка", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Снижение по сравнению с предыдущим днем поставки составило 32%.

По итогам торгов электроэнергией на 1 декабря объем купли продажи составил 115,6 тыс. МВт-ч. При этом заявленный объем продажи составил 164,3 тыс. МВт-ч, что было на 42% выше заявленного объема покупки – 115,895 тыс. МВт-ч.

В свою очередь средневзвешенная цена электрической энергии в торговой зоне "Бурштынский остров" составила в этот день 1,67 тыс. грн/МВт-ч. Объем купли-продажи – 11,58 тыс. МВт-ч, заявленный объем продажи – 17,26 тыс. МВТ-ч, покупки – 14,27 тыс. МВТ-ч.

Читайте также: Минэкоэнерго предложило добровольно снизить "зеленые тарифы" на 10-17%

Как сообщалось, предыдущая минимальная средневзвешенная цена электроэнергии на данном сегменте рынка составила 898,4 грн за МВт-ч (с периодом поставки на 29 ноября).