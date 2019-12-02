Кабмин планирует сменить руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании", - сказал он на пресс-конференции в Киев в понедельник.

При этом Оржель отметил, что действующие руководители при наличии желания смогут принять участие в соответствующих конкурсах.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины распоряжением №1122-р от 27 ноября 2019 года уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского.

По словам Оржеля, новый руководитель "Энергоатома" будет человеком из атомной отрасли, пользующимся авторитетом.

НАК "Нафтогаз Украины" возглавляет Андрей Коболев, исполняющий обязанности главы НЭК "Укрэнерго" – Всеволод Ковальчук.