Газовые переговоры с РФ могут пройти 5 декабря, – Оржель

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"По поводу ближайшей даты у меня есть надежда, что предварительно это будет 5 декабря. Но при этом две стороны (украинская и европейская) готовы в любой момент", – сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Как сообщалось, ранее Министерства энергетики Украины и РФ сообщили о прошедших в Вене 28 ноября двухсторонних газовых переговорах министров Алексея Оржеля и Александра Новака.

Как сообщал БизнесЦензор, по словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству - 13 декабря.

При этом Витренко утверждает, что РФ может прекратить транзит газа через Украины с 1 января.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Как сообщалось, российский "Газпром" 18 ноября направил в адрес НАК "Нафтогаз Украины" предложение о продлении действующего или заключении нового договора о транзите газа сроком на один год.

При этом российский монополист потребовал отказа Украины от всех претензий в международном арбитраже и прекращения всех судебных разбирательств.

Кроме того, среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал предложенные "Газпромом" условия неприемлемыми.

НАК "Нафтогаз Украины" в своем ответном предложении настаивает на подписании нового долгосрочного контракта на транзит газа через территорию Украины по европейским правилам, а также отмечает готовность рассмотреть выплату долга по решению Стокгольмского арбитража газом.

Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что РФ в вопросе продления транзита газа настаивает на отказе украинской стороны от взыскания с российского "Газпрома" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража и от претензий по решению Антимонопольного комитета на $7 млрд.