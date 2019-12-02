Кабмин предоставил Госипотечному учреждению госгарантии на 1,2 миллиарда

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно правительственному постановлению от 27 ноября, плата за госгарантии составит 0,01% годовых.

"Государственная гарантия предоставляется Кабинетом министров для обеспечения выполнения не более 99% обязательств заемщика по внутренним кредитам (займам), сумма которых не превышает 1,2 млрд грн, учитывая обязательства относительно погашения основной суммы уплаты процентов, комиссий и других обязательств по заимствованиям", – указывается в документе.

Обеспечением выполнения обязательств по госгарантиям являются квартиры в собственности ГИУ, приобретенные для дальнейшей продажи или передачи в финансовый лизинг, а также имущественные права на денежные средства по договорам финансового лизинга с физлицами, указано в документе.