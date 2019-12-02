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02.12.19 12:11

Кабмин предоставил Госипотечному учреждению госгарантии на 1,2 миллиарда

Кабинет министров Украины предоставил Государственному ипотечному учреждению (ГИУ) государственные гарантии на сумму 1,2 млрд грн для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по внутренним кредитам в 2019 году.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно правительственному постановлению от 27 ноября, плата за госгарантии составит 0,01% годовых.

"Государственная гарантия предоставляется Кабинетом министров для обеспечения выполнения не более 99% обязательств заемщика по внутренним кредитам (займам), сумма которых не превышает 1,2 млрд грн, учитывая обязательства относительно погашения основной суммы уплаты процентов, комиссий и других обязательств по заимствованиям", – указывается в документе.

Обеспечением выполнения обязательств по госгарантиям являются квартиры в собственности ГИУ, приобретенные для дальнейшей продажи или передачи в финансовый лизинг, а также имущественные права на денежные средства по договорам финансового лизинга с физлицами, указано в документе.

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