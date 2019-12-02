Аэропорт "Львов" увеличил пассажиропоток на 39%

Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщает БизнесЦензор.

В общем, в январе-ноябре 2019 года пассажиропоток "Львова" вырос на 39,3% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (1 468,1 тыс. пассажиров) и достиг отметки в 2,045 млн пассажиров. Количество рейсов увеличилось на 23,6%, с 14,148 тыс до 17,485 тыс.

В ноябре 2019 года аэропорт увеличил пассажиропоток на 39,2% до 173,9 тыс. пассажиров.

"По оперативным данным ГП "МА "Львов" им. Даниила Галицкого" в ноябре 2019 авиаперевозками воспользовались 173,9 тыс. пассажиров, что на 39,2% больше, чем в ноябре 2018 (124,9 тыс. пассажиров)", - сообщает аэропорт.

Количество совершенных рейсов - 1358, что на 10,0% больше, чем аналогичного периода прошлого года (1234).