В Украине за ноябрь регистрация новых автомобилей увеличилась на 17%

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтопрома" сообщает БизнесЦензор.

В то же время относительно октябрьского результата спрос на новые авто в Украине немного остыл, динамика приобрела отрицательное значение – минус 4%.

Наилучший результат на ноябрьском рынке новых легковых авто продемонстрировала марка Renault, 1751 автомобилю которой были выданы регистрационные номера, что вдвое больше, чем год назад.

На втором месте, как и в ноябре прошлого года, Toyota, только в этот раз спрос на автомобили этой японской марки вырос на 66% до 1254 шт.

Третью ступеньку рейтинга уверенно заняла Kia, годом ранее находившаяся на четвертой позиции. За месяц 753 новых Kia пополнили украинский автопарк, это на 21% больше, чем в ноябре 2018 года.

С пятидесятипроцентным ростом с седьмой на четвертую строчку ноябрьского рейтинга поднялся Volkswagen – 581 шт.

Несмотря на 8-процентное падение регистраций, замыкает пятерку лидеров месяца, как и в прошлом году, Skoda – 527 шт.

Также в ТОП-10 ноября попали: Hyundai – 440 шт. (+0,5%); Nissan – 361 шт. (-47%); Peugeot – 258 шт. (+40%); Mitsubishi – 254 шт. (+24%); Suzuki – 250 шт. (+30%).

Бестселлером месяца стал автомобиль Renault Duster, автомобили этой модели в ноябре получили 688 регистрационных номеров.

Всего с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 79,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.