Генпрокуратура провела обыски в аэропорту "Одесса"

Об этом со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Украины сообщает БизнесЦензор.

Также обыски прошли в офисных помещениях компаний, которые выполняли подрядные заказ аэропорта.

Обыски прошли в рамках уголовного производства по фактам завладения средствами аэропорта должностными лицами подрядных организации по договорам проведения ремонтных работ.

"Следствие считает, что подрядчики по ремонту, действуя через схему завышения объемов и стоимости выполненных работ, незаконно завладели деньгами коммунального предприятия на сумму свыше 11 млн грн", - сообщает ГПУ.

Во время обысков были изъяты оригиналы договоров, актов приема выполненных работ и других документов о проведенных хозяйственно-финансовых операции.