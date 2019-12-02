Под зданием НБУ возобновился митинг с участием рабочих завода Коломойского

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Общее число активистов возле здания НБУ составляет около 700, в том числе около 100 - работники Никопольского завода ферросплавов, которые одеты в оранжевые жилеты.

Как сообщалось, акцию протеста "Остановим коррупцию в НБУ" инициировала общественная организация "Стоп коррупция". Активисты требуют привлечь к ответственности председателя центробанка Якова Смолия и его заместителя Екатерину Рожкову за якобы покрытие коррупционных схем в центробанке.

Правление НБУ на минувшей неделе заявило о длящейся уже несколько недель сфокусированной атаке на регулятора в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытках вторжения в центробанк.

"Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, который задолжал государству $5,5 млрд, выведенных из ПриватБанка до национализации", – сообщается в обращении правления НБУ.

Как сообщалось, ранее митингующие под Национальным банком Украины люди, в том числе сотрудники предприятий олигарха Игоря Коломойского, ворвались в зону холла здания, но дальше не проникли благодаря действиям полиции.

Напомним, на минувшей неделе Игорь Коломойский заявил, что работники подконтрольного олигарху "Никопольского завода ферросплавов", которые третий месяц митингуют возле центрального офиса "Приватбанка" в Днепре, могут зайти в здание.

"Если "Приватбанк" продолжит так себя вести, я думаю, что работники завода могут войти в "Приватбанк", - пригрозил Коломойский, подразумевая, что рабочие могут штурмовать банк.

Олигарх также уверен, что вернет себе "Приватбанк" в ближайшее время.

"Международный валютный фонд знает, что "Приватбанк" будет возвращен (мне) в ближайшее время", – сказал Коломойский.

С конца сентября сотрудники "Никопольского завода ферросплавов" митингуют возле главного офиса "Приватбанка" в городе Днепр.

Как следует из сообщений прессы, работники протестуют против невыплаты им заработной платы. Руководство завода объясняет это выплатой 21 млн грн долга перед НБУ, по которому предприятие было поручителем.

В то же время в Нацбанке указывают, что эти средства были выплачены в рамках выполнения мирового соглашения по инициативе руководства завода. Кроме того, после этого "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ) инициировал еще одно мировое соглашение по долгу перед НБУ.